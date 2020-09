Phishing : l’escroc promet du bonheur aux abonnés Free Mobile les plus fidèles

Ne tombez pas dans le panneau face à ce nouveau phishing. Il n’y a rien à gagner. Sauf des ennuis.

Encore un piège tendu aux abonnés Free Mobile. Dans un e-mail intitulé “Félicitation, Votre cadeau est prêt !”, l’escroc promet une journée de bonheur en récompense de leur fidélité. Concrètement, c’est la promesse d’un smartphone Apple ou Samsung. Il suffit de valider une enquête.

Si la missive ne pique pas trop les yeux, le logo et la présentation ne font pas penser à un e-mail de la part de l’opérateur de Xavier Niel. On a surtout l’impression d’un courriel fait à la va-vite.

L’adresse d’expédition et les liens intégrés au message n’ont pas non plus grand-chose à voir avec Free. Bref, pas de doute quant au caractère frauduleux du message, lequel ne mérite ainsi qu’un aller sans retour vers la corbeille.

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé. Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS.