Clin d’oeil : Iliad-Free ne veut pas perdre de temps en Pologne, quitte à y rejouer des airs de Freebox Pop

A la surprise générale, Iliad-Free a annoncé hier son intention de reprendre l’opérateur Play, leader du mobile en Pologne pour 3,5 milliards d’euros. Dans la foulée de la présentation de l’offre d’achat, le groupe de Xavier Niel a lancé le compte Twitter officiel “Iliad PL” (Pologne). Comme si la finalisation de l’opération prévue en novembre n’était qu’une simple formalité.

Pas de perte de temps donc pour le groupe français qui en a profité hier pour poster sa première vidéo de présentation en polonais. Celle-ci introduit les principaux chiffres du groupe et détaille ses objectifs sur la fibre, la 5G mais aussi le B2B et le Cloud tout en rappelant son adn, à savoir des offres innovantes et simples avec un excellent rapport qualité-prix. Mais force est de constater qu’après le lancement de sa Freebox Pop en juillet dernier, Iliad a aussi décidé de rentabiliser ses investissements marketing.

La vidéo réutilise non seulement l’habillage utilisé pour la présentation de la nouvelle box de Free mais aussi la musique ! A moins que l’opérateur n’envisage de lancer sa Freebox Pop en Pologne diront certains. Ça c’est beaucoup moins sûr !