Instagram est accusé d’utiliser la caméra des smartphones sans votre consentement

Des rumeurs couraient depuis juillet dernier concernant le réseau social et l’utilisation de la caméra du smartphone sans l’accord de l’utilisateur, aujourd’hui Instagram qui appartient à Facebook doit faire face à un procès.

Décidément, Facebook est régulièrement au coeur de nombreuses polémiques depuis quelque temps, mais aujourd’hui la polémique concerne Instagram un des réseaux sociaux appartenant au géant américain. En effet il semblerait que les utilisateurs de la version bêta d’IOS 14 ait repéré une habitude étrange de l’application Instagram lors de sa mise en route depuis juillet dernier.

IOS 14 permet de vous indiquer à l’aide d’une pastille de couleur si votre micro ou votre appareil photo est en marche, pastille orange pour le premier et verte pour le second. De nombreux utilisateurs voulant s’essayer à la bêta de la nouvelle version de l’OS d’Apple ont eu la surprise de voir la pastille verte s’afficher lors de la mise en route d’Instagram, signifiant que leur caméra se mettait en route automatiquement et en arrière plan.

Facebook c’est défendu en expliquant que l’application n’utilisait pas à proprement parlé l’appareil photo, argument peu convaincant puisqu’une plainte a été déposée jeudi dernier en vue d’un procès. Voici ce qu’indique la plainte : “Instagram accède en permanence à la fonction de caméra du smartphone des utilisateurs pendant que l’application est ouverte et surveille les utilisateurs sans autorisation. [Facebook et Instagram] ont été en mesure de surveiller les moments les plus intimes des utilisateurs, y compris ceux dans l’intimité de leur propre maison, en plus de collecter des informations précieuses et des études de marché sur ses utilisateurs”. À Facebook de montrer patte blanche désormais.

Source : Presse Citron