Phishing : les escrocs continuent de prendre les abonnés Free pour des ânes

Malheureusement pour l’escroc, mais heureusement pour les Freenautes, l’arnaque est mal ficelée. En clair, il n’y a aucun cadeau à gagner dans cette histoire.

Bien essayé, mais non. Encore un piège dans lequel ne doivent pas tomber les abonnés Free. L’e-mail commence (assez mal) avec un “Vous Avez Gagnée” comme sujet, pour ensuite vous dire que vous avez peut-être gagné quelque chose et enfin vous proposer 10 % pour tout achat sur l’ensemble la boutique. Entre la belle faute dans le sujet et le manque de cohérence dans le message, ça part déjà mal niveau crédibilité.

Un coup d’oeil à l’adresse d’expédition ne montre aucun lien avec Free. Le message ne contient qu’une simple image cliquable, dont le lien à rallonge n’a d’ailleurs rien à voir avec l’opérateur de Xavier Niel. Autant d’indices allant dans le sens d’un phishing à signaler et envoyer illico presto à la corbeille. Au moins peut-on accorder à l’escroc d’avoir fait un petit effort pour les visuels, contrairement à d’autres…

Soyez vigilants et pensez à signaler toute arnaque

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS.