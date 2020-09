Orange explique une solution pour avoir Internet en cas de panne sur sa ligne fixe

Votre ligne Internet fixe est en panne ? Orange propose une solution de secours.

En cas de panne sur sa ligne Internet fixe, il est possible d’envisager le partage de sa connexion 4G. À travers deux vidéos, Orange explique ainsi comment faire avec un smartphone iOS et un smartphone Android disposant d’une carte SIM Orange ou Sosh. Dans le cadre de son service Service 24h garanti, l’opérateur historique offre en effet 200 Go de data par mois pendant 2 mois à partager depuis son smartphone avec tous ses équipements connectés. Cette enveloppe vient en complément l’enveloppe initiale du forfait mobile.

Sur iOS :

Sur Android :