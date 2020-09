Free prépare le lancement de ses offres fibre sur un nouveau réseau

A défaut d’une date précise, Seine-Maritime Numérique annonce l’arrivée prochaine des offres de Free sur son réseau FTTH.

Ça bouge sur le réseau d’initiative de la Seine-Maritime. Exploité et commercialisé depuis 2017 par SFR Collectivités à travers sa filiale Connect76, ce RIP a pour objectif le 100% fibre dans 605 communes d’ici à 2023 via la construction de 230 000 prises FTTH, 29 noeuds de raccordement optique et plus de 600 armoires de rue. Chaque habitant, service public, établissement d’enseignement ou hospitalier sont ainsi concernés. Seul hic, le déploiement prend du retard, 30 000 lignes sur les 70 000 prévues pour fin 2019, ont été rendues raccordables au 13 mars 2020, peut-on lire sur le site du syndicat mixte.

Mais bonne nouvelle, de premiers logements desservis par le réseau Seine-Maritime Numérique sont dorénavant éligibles à une offre fibre d’Orange et SFR. S’agissant de la commercialisation du réseau auprès des autres FAI, “Bouygues Telecom et Free préparent leur arrivée”, fait savoir Connect76 sur son site internet. Les abonnés Freebox concernés devront donc encore patienter.

Ce RIP est porté par le Syndicat Mixte Seine Maritime Numérique, qui regroupe le Département de la Seine-Maritime et l’ensemble des intercommunalités, assurant le financement du projet.

Le financement du projet 100% fibre de la Seine-Maritime

Source : Ariase