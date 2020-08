Fini le gratuit, Netflix propose une nouvelle offre découverte payante

Le service de SVOD testes de nombreuses formules depuis le début de l’année pour permettre aux internautes de découvrir sa plateforme. Après un retour au mois gratuit, cette fois Netflix propose 30 jours d’essai à 0.99€/mois.

La période d’essai est à nouveau payante pour découvrir le porte-étendard des plateformes de SVOD, mais à un tarif jamais vu. En effet, nos confrères de Numerama ont remarqués sur le site web de Netflix un changement de taille. L’abonnement est désormais proposé à 0.99€ pendant les 30 premiers jours.

A noter, évidemment, que cette offre n’est proposée qu’aux nouveaux utilisateurs du service de SVOD. Le tarif revient à la normale après cette période d’essai.

C’est en février dernier que le géant de la vidéo à la demande a supprimé pour la première fois son mois d’essai gratuit, pour proposer une formule un peu plus particulière, permettant de surclasser temporairement son offre lors du premier mois souscrit. Puis, plusieurs changements ont été faits (avec notamment une période d’essai de 7 jours satisfaits ou remboursés), et récemment, Netflix indiquait à nouveau un mois gratuit, couplé à cette offre de surclassement qui a donc pris fin avec cette nouvelle formule. Le site français de Netflix annonce d’ailleurs que l’essai gratuit n’est “plus disponible”, ce qui n’est pas le cas de sa version américaine qui explique que cette offre peut être proposée dans d’autres pays mais que sa disponibilité varie.

A noter d’ailleurs que ce tarif peut, semble-t-il, varier selon les utilisateurs. Nos confrères ont reçu plusieurs témoignages faisant état d’offre allant de 0.05€/mois à 3.99€/mois… N’hésitez pas à nous faire des retours sur l’offre qui vous est proposée.

Ces expérimentations n’empêchent pas Netflix de bien se débrouiller à l’international et en France. Durant le confinement, le nombre d’abonnements a explosé et début 2020, un français sur 10 était abonné. Il reste encore à voir si cette nouvelle offre sera pérenne ou non et si elle arrivera à amener de nouveaux abonnés au service de SVOD.