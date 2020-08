Free donne le nouveau parcours de son “camion fibre” avec lequel il présente ses offres FTTH

Fin juillet, Free a présenté son propre camion d’information sur la fibre en France. Cette semaine, celui-ci s’aventure dans de nouvelles villes de l’Hexagone.

La fourgonnette aux couleurs de l’opérateur de Xavier Niel poursuit sa tournée entamée en région Auvergne-Rhône-Alpes. Free vient en effet d’annoncer qu’elle allait s’arrêter à Chazelles-sur-Lyon, Saint-Anthème et Montrond-les-Bains les 18, 19 et 20 août afin d’y présenter ses offres, informer les habitants de l’arrivée de la fibre de Free et répondre à leurs questions. La semaine dernière, Free avait fait des haltes à Puy-Guillaume, Ambert et Brassac-les-Mines.

Sur les routes d’Auvergne, échange sympa avec l’ami Goldorak ! Fulguro-Fibre Vs Cornofulgure

Mais qui est le + puissant !?

Cette semaine le camion #Fibre est à :

18 >CHAZELLE SUR LYON

19 >ST ANTHEME

20 >MONTROND LES BAINS pic.twitter.com/BLYbM49kMJ Free (@free) August 17, 2020

Ce camion Free sillonnant villes et villages s’inscrit dans une stratégie globale de Free pour informer à l’échelle locale par différents moyens, mise en place depuis 2019. L’opérateur fait ainsi les yeux doux aux riverains et accroît sa visibilité sur différents supports, parfois insolites (affiches classiques aux sachets de pain, en passant par des taxis ou triporteurs). Une stratégie qui fonctionne, puisqu’elle fait partie de la recette du succès de Free dans le secteur de la fibre optique, comme nous l’a révélé Xavier Niel dans une interview.