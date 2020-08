Vacances connectées et sereines : la FFT vous livre ses conseils

En pleine période estivale, synonyme de vacances, la Fédération Française des Télécoms y va de ses recommandations pour éviter les déconvenues et voyager l’esprit tranquille.

La FFT préconise ainsi aux propriétaires de smartphones de prévoir le nécessaire pour protéger leur appareil (coque si possible avec rabat et vitre de protection), d’éviter de le laisser aux yeux de tous et d’y activer une solution de verrouillage (mot de passe, empreinte digitale ou reconnaissance faciale), de noter le code IMEI en cas de perte ou vol (sur la boîte ou accessible en saisissant *#06#), d’investir dans une batterie externe pour éviter d’être à sec en cas de besoin (10 000 mAh est confortable pour prévoir plusieurs charges). Par ailleurs, pas de smartphone au volant. Pour éviter amende ou accident, mieux vaut le mettre sur messagerie ou le confier au passager.

Aux hyperconnectés qui iront au-delà des frontières, la FFT suggère de se renseigner sur la partie roaming de leur forfait mobile, d’éviter d’utiliser les services comme la banque ou le commerce en ligne sur les réseaux Wi-Fi publics gratuits et de rester vigilants face aux SMS indésirables invitant à rappeler des numéros surtaxés. Aux mordus des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, SnapChat ou Twitter, elle invite à la discrétion concernant la date de leur départ ou leur localisation, des informations précieuses pour les cambrioleurs. Les parents ne doivent pas hésiter à éduquer leurs enfants à ce sujet.

À ceux qui comptent prendre un paquet de photos avec leur smartphone, la FTT invite à prévoir une carte MicroSD (quand c’est possible, évidemment) ou à envisager un stockage dans le Cloud. Elle rappelle également le droit à l’image qu’il faut garder à l’esprit, surtout si les clichés sont amenés à finir sur les réseaux sociaux.

Enfin, la FFT invite à éteindre tout appareil restant en veille et consommant inutilement de l’énergie tels que la box Internet ou le téléviseur, avant de partir en vacances. Ce sont des économies sur la facture d’électricité, mais aussi des risques d’incendie en moins.

Source : FFT