Le saviez-vous ? Vous pouvez créer un QR code pour que vos amis se connectent simplement au Wifi de votre Freebox lors d’une soirée

Vous ne le saviez peut être pas, mais si vous êtes abonnés Freebox Révolution, Freebox Delta, Freebox One ou Freebox Mini 4K vous pouvez scanner un QR code afin de se connecter au Wi-Fi « invité » de manière simplifiée, au lieu d’avoir à entrer la clé WPA qui est habituellement très complexe. Cette fonctionnalité peut se révéler très pratique dans le cadre de soirée entre amis ou de mariages par exemple, afin d’offrir un accès au Wi-Fi facilement, sans pour autant ouvrir les portes de son réseau principal.

Pour le configurer il vous suffit de vous rendre dans l’espace Freebox OS (http://mafreebox.freebox.fr/) et vous rendre dans “Paramètres de la Freebox“. Dans la catégorie “Réseau local” cliquez sur la nouvelle icône “Wi-Fi invité”

Une fenêtre s’ouvre et vous affiche la liste des réseaux invités. Cliquez sur “Créer un accès Wi-Fi invité” en haut a gauche pour ouvrir le panneau de configuration.

Un mot de passe est alors créé automatiquement, vous pouvez ici le personnaliser. Ensuite, plusieurs possibilités s’offrent alors à vous.

Nombre de périphériques et type d’accès

Vous pouvez choisir le nombre de périphériques autorisés à rejoindre le réseau (entre 1 et 128).

Il est possible de limiter l’accès à Internet seulement ou bien autoriser également l’accès au réseau local. Si l’accès est restreint, la personne n’aura pas accès aux autres fonctionnalités du réseau (FTP, Plex etc …), la personne connectée au réseau Internet uniquement ne pourra pas voir les autres machines et services du réseau.

Durée d’accès, de quelques heures à illimitée

Il est aussi possible de restreindre en durée le réseau, de 1 heure minimum à illimité.

Le champs description vous permet de décrire votre réseau afin de le repérer facilement dans la liste des différents réseaux “invité” de votre interface Freebox OS.

Enfin, lorsque vous avez configurer votre nouveau réseau, en cliquant dessus dans la liste des réseau sur l’interface Freebox OS, une fenêtre affiche un QR Code est généré ce qui permet, en le scannant depuis un smartphone de se connecter directement au nouveau réseau sans avoir à entrer le mot de passe.