UniversCiné lance son offre SVOD, bientôt disponible sur Freebox Pop et mini 4K, les discussions sont en cours pour les autres

UniversCiné propose une nouveau service de SVOD, avec une disponibilité sur Android TV prévue pour novembre et une possible arrivée sur les Freebox pour 2021.

La SVOD a la côte, et beaucoup veulent leur part du gâteau. UniversCiné, plateforme de vidéo à la demande déjà disponible sur les Freebox et spécialisée dans les films d’auteurs, se lance sur le marché. Deux formules sont proposées : une à l’année pour 69.99€, avec deux mois offerts et un abonnement mensuel à 6.99€/mois avec 7 jours d’essai. Vous pouvez dès à présent vous pré-abonner, avant le lancement officiel du service le 22 septembre prochain.

Contactés par Univers Freebox, la plateforme nous affirme qu’elle proposera une application sur Android TV dès novembre prochain. Ce nouveau service devrait ainsi être disponible dans quelques mois sur les Freebox Pop et Mini 4K. UniversCiné est également expliqué que des discussions étaient en cours pour un lancement sur les autres box de Free, mais il ne faut pas s’y attendre avant 2021, si elles aboutissent.