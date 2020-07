Firefox pour Android va renaître de ses cendres avec cette importante mise à jour cet été

Une nouvelle version du navigateur Firefox pour Android va être déployée prochainement. Annoncée comme une mise à jour importante, le navigateur va effectuer une refonte totale.

Prévu depuis plus d’un an, la nouvelle mise à jour de Firefox sur Android se précise. Mozilla promet « Un navigateur web plus rapide, plus sûr et plus convivial, doté de performances sans précédent » . Un bon nombre de nouveautés vont être ajoutées comme la possibilité de personnaliser l’interface en plaçant la barre d’outils en haut ou en bas. Un mode sombre est également intégré ainsi que l’activation par défaut de la protection renforcée contre le pistage, option déjà présente sur un PC avec la mise à jour Quantum déployé en 2017.

Côté performances, Firefox abandonne Blink pour adopter son moteur de rendu maison nommé GeckoView : « L’intégration de GeckoView nous apporte la flexibilité nous permettant d’offrir plus de confidentialité et de sécurité, et de développer des navigateurs plus rapides, plus sûrs et plus conviviaux dotés de performances sans précédent » expliquait Mozilla en juin dernier sur son site. Ce changement permet à la fondation d’offrir une indépendance technique totale à son moteur de rendu.

Cette nouvelle version sera disponible sur les appareils Android disposant d’au minimum la version Lollipop datant de 2014 ainsi que la version Firefox 59 disponible depuis mars 2018. Cette mise à jour n’est pas obligatoire mais notée que les correctifs de sécurité et les nouvelles fonctionnalités ne seront pas disponible. L’assistance Mozilla cessera progressivement d’être proposée. Estampillée 68.11.0, la nouvelle version de Firefox sera déployé durant l’été.

Source : Numerama