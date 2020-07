Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 137

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Pas de respect, pas de gigas, c’est la règle chez Bouygues Telecom !

ET TOC ! (par Corinne de @bouyguestelecom) 🤭 Tweet supprimé 💇 pic.twitter.com/7kuYq2Xkvu Fallait Pas Supprimer 📸 (@FallaitPasSuppr) July 22, 2020

Xavier Niel dans un rébus plus facile à élucider que l’affaire elle-même !

Bonjour Twitter ! Voici un rébus un peu technique pour commencer ta semaine : pic.twitter.com/YZHEhkgzgp Antistar 🦊 (@Antistar) July 20, 2020

Noir c’est noir, il y a de l’espoir ? Faites votre choix !

Apple TV x Freebox POP x BBOX Miami x Shield TV pic.twitter.com/q5kekFmhdO PAPA CONNECTÉ 🇨🇬 (@papa_connecte) July 18, 2020

Non, ceci n’est pas une carte SIM 5G dissimulée dans un masque !

L’amour à très haut débit

Racontez votre premier baiser 💋 Interflora (@Interflora) July 22, 2020