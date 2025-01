Netflix ajoute une nouvelle fonctionnalité bien pratique sur iOS

Le téléchargement de vos séries préférées sur iPhone et iPad devient bien plus simple.

Finis les multiples clics ! Après l’avoir intégré récemment sur Android, Netflix a ajouté un nouveau bouton a son interface sur iOS qui va changer la vie de ceux qui ont l’habitude de télécharger leurs séries pour un visionnage hors connexion.

Disponible lorsque vous cliquez sur un programme, juste à côté du bouton partagé, ce bouton permet en effet de télécharger directement l’intégralité de la saison qui vous intéresse. Il n’est donc plus nécessaire de télécharger chaque épisode individuellement ou d’attendre que le téléchargement automatique se décide à télécharger le reste des épisodes. De quoi s’assurer que vous disposez bien de toute votre série avant de partir en voyage par exemple.

Pour rappel, Netflix est inclus pour les abonnés Freebox Delta, One et Ultra et disponible en option sur toutes les Freebox. L’application mobile permet également, outre le téléchargement pour un visionnage hors connexion, l’installation des jeux mobiles inclus dans l’offre de Netflix. Son catalogue a d’ailleurs été récemment enrichi par un titre de la licence Civilisation.

Source : iGen

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox