Disney+ fait un bond de géant et pourra désormais diffuser des films seulement 9 mois après leur sortie au cinéma

Accord historique pour Disney+. La plateforme de streaming décroche une diffusion ramenée à 9 mois de ses films après leur sortie. En contrepartie, elle contribuera au financement au minimum sur 3 ans du cinéma français à hauteur de 25% de son chiffre d’affaires dans l’Hexagone.

Juste derrière Canal+ et désormais loin devant Netflix et Prime Video, Disney+ sort gagnant de la nouvelle chronologie des médias en annnonçant le 29 janvier avoir conclu avec les organisations du cinéma français un accord de financement et de diffusion des œuvres cinématographiques françaises, européennes et des films produits et distribués par Disney. Cet accord permettra aux abonnés Disney+ de visionner des films 9 mois après leur sortie en salles, contre 17 mois actuellement.

“Dans le cadre de cet accord d’une durée de trois ans, Disney+ s’engage à investir 25 % de son chiffre d’affaires net annuel généré en France pour financer des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et françaises. Ainsi, Disney+ s’engage sur un investissement sur trois ans, en achat et en préachat, dans la création cinématographique, et à financer un minimum de 70 films sur cette période en assurant une diversité de genres, et de budgets”, annonce un communiqué.

Hélène Etzi, Présidente de The Walt Disney Company France, a déclareé: « Cet accord marque une étape importante pour les spectateurs français. Rendre les films accessibles au plus grand nombre, d’abord en salles, puis beaucoup plus rapidement sur la plateforme Disney+, est un premier pas essentiel pour répondre aux usages des Français. Cet accord témoigne de l’engagement indéfectible de Disney envers le public, et de sa volonté de continuer de travailler avec les talents et les producteurs français des secteurs du cinéma et de l’audiovisuel. »

De leur côté, Netflix et Prime Video ont le droit de diffuser des films respectivement 15 et 17 mois après leur sortie en salles. Canal+, premier financeur du cinéma en France bénéficie lui d’une fenêtre de 6 mois. Disney est le premier distributeur de films en salles en 2024 dans l’Hexagone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox