Free Mobile envoie un mail à certains abonnés pour leur proposer un deal “exclusif” sur des iPhone pas chers

L’opérateur promeut son partenariat avec CertiDeal auprès de ses abonnés au Forfait Free 5G ou à la Série Free, lesquels peuvent profiter de 5% de remise sur de nombreux smartphones, en particulier des iPhone.

“En tant qu’abonné mobile Free, profitez de remises exclusives sur les smartphones reconditionnés et vendus par CertiDeal. L’occasion idéale pour changer de smartphone à prix avantageux, en choisissant parmi des produits rigoureusement sélectionnés, testés et remis à neuf par des experts du reconditionnement”, tel est le mail envoyé actuellement par Free Mobile à ses abonnés pour leur rappeler un avantage lancé il y a déjà 3 ans.

Si l’opérateur propose déjà plusieurs modèles reconditionnés sur son site, il a également noué un partenariat en 2022 avec CertiDeal, spécialiste français du reconditionné. Les prix sont particulièrement attractifs, avec une remise minimale de 5 %. Par exemple, iPhone 13 Pro 128 Go en état correct est proposé à 451,24 €, tandis que l’iPhone 13 en parfait état est accessible à 408,49 €. L’iPhone 12 en parfait état est lui proposé à 327,74€. Sont également disponibles des iPad et de nombreux modèles de smartphones Samsung.

Lors de l’achat, CertidDeal propose également diverses options comme l’installation la mise en place d’une batterie neuve avec 100Ù de capacité pour 24,90€ ou l’installation d’une coque en silicone transparent ainsi qu’une vitre en verre trempé directement posées à 24,90 €, mais aussi une prolongation de la garantie de 24 à 36 mois pour 9,90 €.

Pour profiter de cette offre, il suffit de se rendre sur le site de CertiDeal via Free, de sélectionner son smartphone et de valider son abonnement mobile Free depuis son espace abonné. L’option se trouve dans la rubrique “Mon avantage”, en cliquant sur “J’en profite”. Valables jusqu’au 12 février, ces offres sont réservées aux abonnés au Forfait Free 5G ou à la Série Free éligibles et destinataires de cet email.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox