Orange lance un nouveau projet satellitaire ambitieux pour améliorer la connectivité d’un territoire

Orange modernise la connectivité de Wallis et Futuna avec le projet Nuanua

Orange annonce le lancement du projet Nuanua, une initiative ambitieuse visant à moderniser les infrastructures satellitaires des îles Wallis et Futuna grâce au système de satellites de deuxième génération O3b mPOWER de SES. Ce projet, dont le nom signifie « arc-en-ciel » en wallisien, permettra d’offrir une connectivité plus performante et plus résiliente aux habitants de l’archipel. Puisque seul un câble sous-marin est pour l’instant disponible pour l’archipel, cette nouvelle solution satellitaire entend garantir une meilleure continuité du service en cas de coupure et offrira des débits nettement supérieurs aux infrastructures actuelles.

Opérant via sa filiale Orange Wallis & Futuna, Orange est responsable de l’exploitation des réseaux internationaux de l’archipel pour le compte du gouvernement français depuis 1986. Le projet Nuanua marque une nouvelle étape dans le renforcement de la souveraineté numérique de ces îles en améliorant l’accès à Internet pour plus de 12 000 habitants. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de connectivité durable, répondant aux défis liés à l’éloignement géographique de Wallis et Futuna et à leur dépendance à des infrastructures limitées.

Financé en partie par l’Union européenne dans le cadre du programme « Connecting Europe Facilities – Digital », ce projet illustre l’engagement d’Orange à connecter les territoires ultramarins et à leur offrir des services numériques de qualité. En misant sur les performances du satellite O3b mPOWER, Orange contribue ainsi au développement économique et social de l’archipel, tout en renforçant la résilience de ses infrastructures de communication.

