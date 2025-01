Clin d’oeil : Xavier Niel invité de “Hot Ones” le 5 février sur Canal+ pour une interview très pimentée

Le magnat des télécoms va avoir la bouche en feu.

Après Jonathan Cohen, Jérôme Commandeur, François Civil, Leïla Bekhti, Pierre Niney, Antoine de Caunes ou encore Gilles Lellouche et Cyril Gane, Xavier Niel va participer à la très épicée émission Hot Ones, adaptation française de la série homonyme américaine importée en 2022 par Canal+, Studio Bagel et Mediawan.

Le fondateur de Free , sera l’invité de ce programme animé par Kyan Khojandi, diffusé le mercredi 5 février sur Canal+ et les réseaux sociaux de Studio Bagel. Hot Ones propose à des personnalités de répondre à 10 questions en mangeant des nuggets agrémentés de différentes sauces piquantes qui se révèlent de plus en plus épicées allant de 1 700 à plus de 1,5 million sur l’échelle de Scoville.

Source : Satellifacts

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox