Une majorité d’abonnés Freebox attendrait une nouvelle offre d’entrée de gamme de Free

Free doit-il réagir face à la concurrence sur les box d’entrée de gamme ? Voici les résultats de notre sondage mené auprès de 4419 lecteurs.

Face à la montée en puissance des offres d’entrée de gamme de ses concurrents, Free doit-il adapter sa stratégie sur les box internet ? C’est la question qui a été posée le 22 novembre dernier aux lecteurs d’Univers Freebox. Avec 4 419 participants, le sondage révèle une attente marquée pour une nouvelle offre plus compétitive.

Une majorité en faveur d’une nouvelle offre

Selon les résultats, 44 % des votants souhaitent que Free réagisse en lançant une offre inédite ne dépassant pas 23,99 €/mois, sans limite de durée. Un prix attractif qui permettrait à l’opérateur de rivaliser avec les propositions agressives de ses concurrents.

De leur côté, 26 % des sondés plébiscitent une offre « nue », à l’image de Bouygues Telecom avec sa Pure Fibre 8 Gbit/s, sans service TV ou en double-play (internet + téléphonie). Une solution qui permettrait à Free d’attirer les consommateurs soucieux de payer uniquement pour les services dont ils ont besoin.

Par ailleurs, 9 % des participants estiment que Free devrait plutôt miser sur des promotions ciblées, notamment sur la Freebox Pop. Un autre 9 % pense que l’opérateur devrait baisser encore davantage le prix de la Freebox Révolution Light, actuellement proposée à 19,99 €/mois pendant un an puis 29,99 €/mois. Au total, 88% des sondés attendrait une réaction de Free sur ce segment.

Une minorité favorable au statu quo

À l’inverse, 7 % des votants jugent que Free n’a pas à s’aligner sur les offres à prix cassé de la concurrence, souvent dépourvues de service TV. Seuls 3 % considèrent que les offres actuelles (Freebox Pop et Ultra) sont suffisantes. Enfin, 2 % estiment que Free a déjà suffisamment ajusté sa stratégie avec sa série spéciale Veepee et la Freebox Révolution Light. Ces résultats montrent une forte attente des consommateurs pour une box encore plus accessible, à prix réduit ou en formule allégée.

