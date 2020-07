Une mairie et des riverains face à Free Mobile pour protéger les oiseaux de migration

Free mobile souhaite installer une antenne-relais à Denguin, commune située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, mais les habitants et le maire sont fermement opposés à cette antenne qui voudrait s’élever sur un terrain dit “site naturel”.

Une pétition a été lancée par les riverains du village de Denguin, pas loin de 160 personnes l’avaient signé ce dimanche. Celle-ci a pour but de faire face à l’initiative de l’opérateur Free qui souhaite installer une antenne-relais de 30 mètres sur un terrain privé. L’agriculteur a qui appartient ce champ est prêt à lui louer 450 euros par mois.

Mais l’affaire ne s’annonce pas aussi simple, au-delà de la pétition, le maire de Denguin, Gilles Tesson est également fermement opposé à ce projet d’antenne. Et pour cause, le terrain choisit par Free se situe dans une zone Natura 2000, autrement dit une zone désignée pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne. En l’occurrence ici le terrain de l’agriculteur se situe à proximité d’un lac utilisé comme reposoir pour les oiseaux de migration. “Pour nous, c’est inconcevable d’avoir une antenne à cet endroit-là. “, “On ne va voir que ça” explique Gilles Tesson qui est déterminé et prêt a aller en justice s’il le faut.

Source : France Bleu