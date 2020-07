Objectif 1 million de nouveaux abonnés fibre en 1 an : Free a déjà fait 1/4 du chemin en quelques semaines

Free est bien parti pour tenir son pari ambitieux sur la fibre

Le 1er juillet dernier, Free annonçait avoir dépassé le cap des 2 millions d’abonnés et se fixait un objectif : atteindre les 3 millions d’abonnés en 1 an, ce qui correspond à une accélération du rythme de déploiement qui est déjà le plus rapide de tous les opérateurs. Free indique même raccorder “ actuellement un nouvel abonné toutes les 20 secondes”.

En réalité, et selon les estimation de francois04, la barre des 2 millions a été franchie au début du mois de mai, même si Free l’a annoncé un peu plus tard. Et toujours selon Francois04, qui mesure le nombre de Freebox connectées en fibre, Free a déjà fait un quart du chemin avec 250 000 nouveaux abonnés FTTH depuis début mai. En une dizaine de semaines, l’opérateur est donc déjà en avance sur son objectif d’un million d’abonnés supplémentaires en une année.

Au delà du cap des 3 millions d’abonnés FTTH en 2021, Free a annoncé, lors des ses résultats du 1er trimestre 2020 que son objectif était d’atteindre 4,5 millions d’abonnés fibre en 2023.