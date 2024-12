Free Mobile enrichit son catalogue de téléphones 4G à petit prix

Un nouveau feature phone est proposé chez Free Mobile, pour les petits budgets qui veulent pouvoir appeler pour moins de 40€.

Après deux modèles de Doro, et le Nokia 225 Free Mobile propose un nouveau mobile de chez TCL. Loin des smartphones ultra-performants haut de gamme, le TCL 5041 entend proposer avant tout les appels et les messages, le tout sur un réseau 4G. De quoi rassurer les utilisateurs de feature phones qui craignent la fin prévue des réseaux 2G ou 3G.

Ce modèle est uniquement disponible dans son coloris noir, mais a pour avantage d’être le moins cher de la boutique de l’opérateur, puisque vous pouvez l’acheter pour 36€.

Pour ce prix, pas de grand écran tactile et de fonctions superflus, ce téléphone TLC compatible 4G, sert principalement à téléphoner et envoyer des SMS via le clavier à touches. Il dispose tout de même d’un appareil photo/caméra et d’un emplacement double carte SIM.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox