Abonnés Freebox Pop, Ultra et mini 4K : deux chaînes gratuites supplémentaires sur Pluto TV, dont une assez spéciale

Détendez-vous devant un feu de cheminée ou des enquêtes policières avec les dernières chaînes lancées sur Pluto TV.

La plateforme AVOD relance un ancien canal particulier et en profite également pour proposer une nouvelle série française, après avoir intégré les chaînes issues du catalogue de M6+ la semaine dernière.

On retrouve d’abord “Pluto TV Feu de cheminée”, au concept plutôt insolite : ” il n’y a rien de mieux que de se réunir avec ses proches autour d’une cheminée accueillante. Donnez à votre maison une atmosphère hivernale pour les fêtes de fin d’année avec cette chaîne chaleureuse”. Au programme de musique instrumentale sur un fond de cheminée qui vous n’avez pas forcément dans votre salon, la chaîne a déjà été proposée pendant la période des fêtes et fait donc son retour. Pluto TV continue également d’enrichir son catalogue de fiction française avec la chaîne “Diane, femme flic”. Suivez Diane Carro, capitaine de police déterminée, dans ses enquêtes à haut risque. Entre crimes et dilemmes personnels, plongez au cœur de l’action et du suspense.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox