Free travaille “constamment” à baisser la température de votre Freebox pour éviter les surchauffes et explique les soucis rencontrés

Certains utilisateurs Freebox se plaignent de surchauffe sur leurs équipements et aimeraient voir des améliorations en ce sens. Un développeur affirme que Free est conscient de ces problèmes et travaille à les régler.

Une Freebox peut surchauffer pour bien des raisons : température extérieure, placement peu judicieux… C’est notamment le cas d’un abonné qui partage sur le bugtracker de l’opérateur son désarroi : le module SFP de sa Freebox Ultra se retrouve à surchauffer et ne peut être refroidi que lorsque les ventilateurs de la Freebox s’activent, soit lorsque le CPU dépasse les 65°.

Il réclame ainsi la possibilité de forcer le fonctionnement en continu des ventilateurs pour éviter l’usure de son composant. Le développeur Thibaut Freebox explique que ce n’est pas si simple. En effet, le sujet de la thermie du SFP est un point sur lequel Free “travaille constamment” et affirme par ailleurs que la prochaine optimisation déployée sur les Server Freebox “permettra de baisser encore la température de fonctionnement basique”.

Quant à la possibilité de forcer la ventilation, elle n’est pas jugée très souhaitable : “c’est souvent utilisé à tort et ça augmente la consommation électrique pour pas grand chose, mais aussi l’usure” explique le développeur. Free n’entend pas cependant abandonner ses abonnés concernant la surchauffe du SFP, notamment dans des positionnements particuliers comme une Freebox collée au mur et le câble en bas, et entend réfléchir à résoudre ces soucis.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox