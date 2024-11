Orange présente une future fonctionnalité qui pourrait bien changer votre manière de profiter des films et séries grâce à l’IA

Orange présente une nouvelle fonctionnalité très prometteuse basée sur l’IA qui intègrera à l’avenir ses décodeurs TV. Celle-ci permet vocalement de rechercher de manière très efficace et intelligente des contenus même si la requête est vague.

“Orange TV GenAI Voice Interaction”, c’est le nom d’une nouvelle fonctionnalité basée sur l’interaction vocale avec l’IA présentée par Orange lors le salon OpenTech 2024 à Paris qui se termine aujourd’hui. Pensée pour intégrer à l’avenir sur les box TV d’Orange comme les décodeurs TV6 en France. Si pour l’heure, aucun calendrier de déploiement n’est prévu, l’objectif sera d’améliorer voire de révolutionner l’accès au divertissement numérique.

Cette fonctionnalité de commande vocale alimentée par l’IA permettra notamment d’accéder à partir d’une brève description de votre part ou une citation même incomplète, à une scène emblématique d’un film, ou d’accéder grâce à la la mention d’un « personnage avec une cape rouge » par exemple, à une une sélection personnalisée de films qui correspondent. “En prononçant le nom d’un artiste, vous pourrez explorer l’intégralité de ses œuvres et des suggestions connexes via les différentes chaînes et plateformes de contenu disponibles sur votre téléviseur”, précise Orange dans son dossier de presse.

Cette fonctionnalité de commande vocale boostée à l’IA offrira donc une nouvelle expérience pour profiter des films et séries, mais aussi des documentaires, pièces de théâtre, concerts, spectacles, jeux vidéo, disques et livres numériques. “Ce niveau d’interactivité et d’engagement présente un fort potentiel commercial pour les fabricants de téléviseurs intelligents, ainsi que pour les plateformes de contenu et de streaming”, souligne par ailleurs l’opérateur historique français.

Présent lors d’une démonstration lors des OpenTech 2024, nos confrères d’Alloforfait ont récolté davantage de détails techniques : “Orange fait appel à un LLM (large language model ou grand modèle de langage) qui peut apprendre et comprendre les questions pour générer ensuite des réponses sous forme de texte et d’audio. Le contenu en réponse est ensuite filtré afin que cela colle au catalogue disponible sur la TV d’Orange et dans le guide des programmes des chaînes”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox