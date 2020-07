Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 134

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

La fameuse mamie du Cantal de retour en début de semaine pour un buzz sur la Freebox Pop, s’amourache d’un compte parodique de Patrick Drahi. Il faut dire que les prix fibre d’SFR sur le marché entreprises interpellent !

le jeune patoche me fait rire https://t.co/JVOAFfiTVw Georgette (@mamieducantal) July 1, 2020

Un journaliste de SoFoot utilise le champs lexical du foot business et se met en accord avec le nouveau slogan de Bouygues Telecom : “on est fait pour être ensemble”.

Viens dans mes bras @bouyguestelecom

Le tout dans le respect des règles du fair-play financier. Je redoutais le moment où il aurait fallu annoncer à l’héritier que tout était HS. Ça n’est jamais arrivé. On a avancé, ensemble, dans le secret et la confiance mutuelle. C’est beau. pic.twitter.com/j4ZiJaJnJi Mathieu Faure (@matfaure) July 4, 2020

Etre développeur Freebox c’est tout connaître de la Freebox Pop que de nombreux foyers attendent de pied ferme. De quoi narguer !

La Freebox V8 dans les cartons, en kit ! On gardera nos distances !

Héliportage impressionnant d’un pylône multi-opérateur 4G construit par Free Mobile à Galeria en Corse. Pas trop galère ?