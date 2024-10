France Identité : vers une carte d’identité numérique pour tous dès l’an prochain

Les Français coincés avec une ancienne carte d’identité pourront enfin accéder à la modernité numérique sans attendre d’avoir perdu ou abîmé leur précieux sésame. Dès début 2025, la possibilité de renouveler son ancienne carte pour une version électronique s’ouvre à tous ceux qui souhaitent une identité numérique, pour peu qu’ils remplissent certaines conditions.

Depuis 2021, la nouvelle carte d’identité électronique, aussi compacte qu’une carte bancaire, permet non seulement de prouver son identité, mais aussi de la valider en ligne via l’appli France Identité. Hélas, cette avancée technologique reste inaccessible aux porteurs des cartes d’avant 2021, limitant ainsi l’accès à cette nouvelle identité numérique. Mais l’année prochaine, la donne va changer, comme l’a annoncé Anne-Gaëlle Baudouin, directrice de France Titres (anciennement l’Agence nationale des titres sécurisés). Elle a révélé sur France Culture qu’une demande anticipée de renouvellement sera possible sur un motif simple : l’envie d’accéder à l’identité numérique.

Cependant, seules les cartes d’identité délivrées entre 2016 et 2021 seront concernées par cette nouveauté, grâce à l’existence des données d’identité déjà enregistrées dans les systèmes de France Titres. Cette avancée facilitera la transition numérique en simplifiant la tâche des mairies et des préfectures, tout en réduisant les démarches administratives pour les usagers.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox