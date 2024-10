Canal+ : le projet de scission validé par Vivendi, les actionnaires auront le dernier mot

Le conseil de surveillance de Vivendi a finalisé et présenté son projet de scission entre diverses entités du groupe comme Canal+ et Havas, afin qu’elles soient cotées en Bourse.

Un projet qui remonte déjà à 2023 est en phase de se finaliser le 9 décembre prochain lors d’une assemblée générale des actionnaires de Vivendi. Afin de les convaincre, Vivendi a préparé un dossier solide que son conseil de surveillance a validé. Ainsi, si tout se déroule comme le prévoit Vivendi, dès le 9 décembre, Canal+, Havas et Louis Hachette Group seront séparées.

“Pour Canal+ et Louis Hachette Group, celles-ci porteront sur une opération d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions partielles, emportant attribution directe aux actionnaires de Vivendi des titres émis à l’occasion de cet apport” affirme le groupe, tout en assurant que l’adoption de ces résolutions requerra la majorité des deux tiers. “Dans le cas d’Havas, il s’agira d’une résolution de distribution en nature des actions de la société holding de tête du groupe Havas, Havas N.V., de nationalité néerlandaise“, poursuit-elle, et seule une majorité simple sera requise.

La gouvernance de ces entités a étalement été décidée : Yannick Bolloré et Arnaud de Puyfontaine resteront à leur poste, et le milliardaire sera également président du conseil de surveillance de Canal+ et PDG d’Havas N.V. Maxime Saada restera par ailleurs président du directoire de Canal+. En cas de vote favorable, la première cotation de Canal+, Havas et Louis Hachette Group aura lieu le 16 décembre prochain.

Source : Les Echos Investir

