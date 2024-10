Canal+ envoie un mail aux abonnés Freebox Ultra pour leur proposer son offre élargie pour 7€

Profitez de de l’offre complète de Canal+ avec Apple TV+ et Paramount+ pour 7€ le mois au lieu de 22,99€.

Canal+ envoie actuellement un mail aux abonnés Freebox Ultra pour leur proposer l’offre qu’il a mis en place depuis cette été et qui permet d’un bouquet très riche pour 7€/mois au lieu de 22,99€/mois. Celle-ci propose, outre la chaîne Canal+ Live, incluse dans l’offre Freebox Ultra, toutes ses déclinaisons, mais aussi le service de replay ‘Canal+ à la demande et également le service de SVOD Apple TV+ ainsi que Paramout+. Elle est disponible depuis l’espace abonné Canal+ (en utilisant vos identifiants Freebox) et valable 1 mois, mais résiliable chaque mois (vous pouvez en profiter tout de suite et stopper l’abonnement à la fin du mois).

Le mail envoyé actuellement par Canal+ :

Les conditions annoncées par Canal +

Offre CANAL+ avec CANAL+ A LA DEMANDE et Apple TV+, Paramount+ valable en France métropolitaine, réservée aux abonnés Free titulaires d’un abonnement Freebox Ultra avec Player TV Free 4K et sous réserve de ne pas être déjà abonné à une offre CANAL+. A défaut de résiliation, votre abonnement mensuel sera tacitement reconduit pour des durées successives d’un mois. En cas de résiliation ou de modification de votre abonnement Freebox Ultra, le tarif de votre abonnement mensuel à CANAL+ avec CANAL+ A LA DEMANDE et Apple TV+, Paramount+ sera de 22,99€/mois, uniquement accessible via myCANAL, et vous pourrez résilier à tout moment votre abonnement en vous rendant sur l’espace client CANAL+ ou en appelant le (a). La résiliation sera prise en compte à la fin du mois de votre demande.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox