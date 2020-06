Smartphones : Honor lance un modèle à petit prix en France et Realme dévoile la version allégée d’un modèle haut de gamme

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : l’annonce du Honor 9A à petit prix en France, la présentation du Realme X3 et la disponibilité effective du Redmi 9 en France.

Honor a annoncé un smartphone 9A qui sera vendu 149 euros en France et même 129 euros lors du lancement le 1er juillet. Il proposera un écran 6,3 pouces HD+, un stockage 64 Go, un triple capteur photo 13 + 5 + 2 Mégapixels au dos et un capteur 8 Mégapixels à l’avant. À bord enfin, un chipset Helio P22 et une batterie 5 000 mAh.

De son côté, Realme a dévoilé un X3, version allégée de son X3 SuperZoom. Il en conserve le chipset haut de gamme Snapdragon 855+, l’écran 6,6 pouces FHD+ 120 Hz et la batterie 4 200 mAh rechargeable en 30 Watts, mais s’oriente vers un quadruple capteur photo 64 + 12 + 8 + 2 Mégapixels au dos (sans le zoom 5x, remplacé par un zoom 2x) et un double capteur 16 + 8 Mégapixels à l’avant dans un double poinçon. Il fait également l’impasse sur la configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, puisqu’on aura seulement des configurations 6 + 128 Go et 8 + 128 Go. Reste maintenant à voir si l’Europe y aura droit.

Le Redmi 9 est désormais disponible en France. Proposé en deux configurations 3 + 32 Go et 4 + 64 Go à 159,90 et 189,90 euros, il propose pour rappel un chipset MediaTek Helio G80, une batterie 5 020 mAh rechargeable en 18 watts, un écran IPS 6,53 pouces FHD+ et un quadruple capteur photo 13 + 8 + 5 + 2 Mégapixels.

Sans oublier d’évoquer la présentation des nouveautés d’iOS 14 lors de la WWDC 2020 d’Apple et la confirmation d’une nouvelle gamme de smartphones plus abordable chez OnePlus.