Disney+ met fin à la possibilité de s’abonner sur son application iOS

Disney a opéré un changement assez important pour son application disponible sur l’App Store : les abonnements ne passeront plus par Apple.

Un changement qui peut n’avoir l’air de rien, mais qui représente une véritable évolution pour la plateforme Disney+. Les nouveaux clients ou anciens utilisateurs souhaitant réactiver un abonnement ne peuvent plus le faire depuis l’application sur iPhone, mais doivent passer par un site web.

Lorsque l’on souhaite créer un compte avec l’application Disney+ se retrouvent face à un message indiquant “la création de compte n’est pas prise en charge à l’heure actuelle“, et redirige vers le site internet. La notification suivante s’affiche :

Vous êtes sur le point de quitter l’app et de vous diriger sur un site web externe. Vous n’effectuerez plus de transactions avec Apple. Tout compte créé ou achat effectué en dehors de cette app sera géré par le développeur Disney. Votre compte App Store, votre mode de paiement enregistré et les fonctionnalités associées, telles que la gestion des abonnements et les demandes de remboursement, ne seront pas disponibles. Apple n’est pas responsable de la confidentialité ou de la sécurité des transactions effectuées avec ce développeur.

Cette modification peut avoir un lien avec la commission prélevée par Apple sur chaque transaction faite depuis une application téléchargée via son store. Cette dernière s’élève à entre 15 et 30%, et en supprimant cette possibilité et en forçant à passer par le site web, Disney+ s’affranchit de ces frais supplémentaires.

Source : iPhoneaddict

