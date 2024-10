Abonnés Livebox : votre vieux décodeur va bientôt cesser de fonctionner, mais Orange a tout prévu

Certains abonnés Orange vont devoir se séparer de leur vieux décodeur. Orange annonce les échanger gratuitement par un player plus récent.

Proposé depuis 2013, le décodeur Livebox Play TV va tirer sa révérence. En effet, Orange prévient les détenteurs de ce décodeur que ce dernier va bientôt cesser de fonctionner. Mais pas de panique, les abonnés concernés ne vont pas se retrouver sans boitier. Orange va les remplacer gratuitement par le décodeur TV UHD, et cela, sans changer d’offre ni de prix.

Qu’apporte le décodeur TV UHD ?

Le décodeur TV UHD propose un design plus compact ainsi qu’une résolution d’image plus élevée puisqu’il propose la 4K. Côté son, ce dernier propose le Dolby Atmos. Ainsi que l’assistant vocal Alexa en maintenant appuyé le bouton micro de la télécommande. Mais aussi des services comme l’enregistreur TV Multi-écrans et la possibilité de faire deux enregistrements en simultané, tout en regardant son direct.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox