47 applications malveillantes sur le Play Store à désinstaller rapidement

Le logiciel d’antivirus Avast a dévoilé une liste de jeux mobiles disponibles sur le Play Store s’étant révélées comme malveillantes.

Le store d’applications de Google n’en a pas fini de proposer des applications vérolées. Cette fois, ce sont notamment des jeux mobiles qui installent des Adwares (un logiciel qui impose des publicités sur votre interface) sur votre appareil. Et celles-ci sont tenaces, précise Avast, qui a révélé les applications concernées, qui concentrent plus de 15 millions de téléchargements cumulés.

Draw Color by Number – 1 000 000 téléchargements

Skate Board – New – 1 000 000 téléchargements

Find Hidden Differences – 1 000 000 téléchargements

Shoot Master – 1 000 000 téléchargements téléchargements

Stacking Guys – 1 000 000 téléchargements

Disc Go ! – 1 000 000 téléchargements

Spot Hidden Differences – 500 000 téléchargements

Dancing Run – Color Ball Run – 500 000 téléchargements

Find 5 Differences – 500 000 téléchargements

Joy Woodworker – 500 000 téléchargements

Throw Master – 500 000 téléchargements

Throw into Space – 500 000 téléchargements

Divide it – Cut & Slice Game – 500 000 téléchargements

Tony Shoot – NEW – 500 000 téléchargements

Assassin Legend – 500 000 téléchargements

Save Your Boy – 500 000 téléchargements

Assassin Hunter 2020 – 500 000 téléchargements

Stealing Run – 500 000 téléchargements

Fly Skater 2020 – 500 000 téléchargements

La désinstallation immédiate de ces applications est bien sûre préférable, mais elle pourrait ne pas suffire. Si l’application de façade, présente sur votre page d’accueil disparaîtra, le malware quant à lui peut persister et continuer d’opérer.

Ainsi, si vous avez déjà téléchargé une de ces applications, il est conseillé de redémarrer votre portable en Mode Sécurisé (équivalent du Mode sans échec). Cette manipulation est a effectuer avant la désinstallation de l’appli via le Play Store : rendez vous dans les paramètres, puis dans “Données biométriques et sécurité“, puis “Autres paramètres de sécurité” pour enfin arriver à “Applications admin. appareil“. Il faudra ensuite désactiver individuellement toutes les applications suspectes. En dernier recours, si des publicités persistent, il ne restera plus qu’une réinitialisation d’usine.

Source : Avast via JournalDuGeek