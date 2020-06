Clin d’oeil : Xavier Niel et Stéphane Richard à table avec Emmanuel Macron et le président tunisien

Emmanuel Macron et la Première dame ont organisé ce lundi 22 juin un dîner en l’honneur du Président tunisien Kaïs Saïed en visite à Paris, 24 heures placées sous le signe du “travail et de l’amitié”.

Un dîner presque parfait ? A défaut de connaître les plats, les invités ne sont pas passés inaperçus. Parmi eux, Jack Lang ex-ministre de la Culture et actuel Président de l’institut du Monde Arabe, l’ex-maire de Paris Bertrand Delanoë mais aussi deux grandes figures de la technologie et des télécoms à savoir Xavier Niel et Stéphane Richard.

Accompagné de sa femme Delphine Arnault, fille du PDG du groupe LVMH, le fondateur de Free, en a peut-être profité pour échanger avec le président tunisien Kaïs Saïed et sa délégation sur le projet d’antenne de l’école 42 en Tunisie évoqué en février 2018 lors d’une visite d’Emmanuel Macron de l’autre côté de la Méditerranée. Autre éventuel sujet de discussion, la sortie de terre de l’équivalent de Station F. De passage dans le phare français de la Tech l’année dernière, le premier ministre tunisien Youssef Chahed a confié aux côtés de Xavier Niel tout l’intérêt pour la Tunisie de miser sur le numérique et l’évolution des jeunes startups. “Nous souhaitons avoir notre station T bientôt” a t-il alors lancé en mettant en avant le dynamisme entrepreneurial, la formation et la proximité avec l’Europe.

Pour sa part, Stéphane Richard, PDG d’Orange a peut-être sauté sur l’occasion pour faire avancer des dossiers avec le président tunisien. L’opérateur s’est lancé en 2010 dans le pays et soutient de plus en plus la jeunesse tunisienne et l’écosystème des startups.

Source : Tuniscope