Chaînes cinéma pour tous les abonnés Freebox : les films incontournables à ne pas rater

Des films cultes aux grosses productions hollywoodiennes en passant par des pépites à découvrir, le 7ème art, ça ne s’arrête jamais sur les Freebox . Incluses dans le bouquet basique, Paramount Channel (52) et RTL9 (29), TV5 Monde (70) valent le détour. Presque cinéphile, Univers Freebox vous souffle ses incontournables des prochains jours !

Vendredi : Parés pour l’aventure ?

Un film d’aventure pour commencer le week-end ? A voir ou à revoir, “Sahara” à 20h45 sur RTL9 avec Matthew McConaughey (Interstellar), Steve Zahn et Penélope Cruz, rien que ça ! Un zeste d’Indiana Jones et de James Bond, de l’humour et une rafale de péripéties, bref un très bon divertissement. Vous aimerez les ces chasseurs d’épaves !

Deux bons acteurs Ray Liotta, Linda Fiorentino dans un thriller fantastique qui mérite le coup d’oeil. A 20h40, place à “Mémoires suspectes” sur Paramount Channel malgré quelques longueurs. Le scénario est séduisant : “Injustement accusé du meurtre de son épouse, un médecin légiste s’injecte un sérum révolutionnaire qui doit lui permettre d’accéder aux souvenirs des vivants et des morts impliqués dans cette affaire.”

Samedi : vive les deuxièmes parties de soirée

Terrorisme, prise d’otages, suspense en plein ciel et rebondissements, on connaît mais quand Wesley Snipes prend la relève de Will Smith, cela mérite le détour. A 22h25 sur toujours sur RTL9, laissez-vous tenter par “Passager 57”.

Sinon, optez pour “Les aventures d’un homme invisible” à 22h25 sur Paramount Channel. Un film de science fiction mal-aimé très injustement de 1982 aux effets spéciaux étonnants qui embarque dans “les mésaventures d’un golden boy, devenu invisible à la suite de l’explosion d’un laboratoire et traqué par un agent de la CIA qui veut faire de lui un cobaye à des fins militaires.”

Dimanche : alors on danse

Notre coup de coeur du week-end : “Save The Last Dance” à 20h40 sur Paramount Channel. Le scénario est classique, une jeune fille, amatrice de danse classique, vient s’installer à Chicago après la mort de sa mère et se lie d’amitié avec un passionné de hip-hop. Les jeunes deux acteurs crèvent l’écran, les numéros de danses décoiffent, la BO accroche. Ce film à petit budget de 2001 a rencontré un franc succès mérité.

La semaine prochaine : Coluche l’histoire d’un mec, Ted, Les Rois du Désert, what else ?

Lundi 22 juin :

A 21h, on arrête tout et on zappe sur TV5 Monde (canal 70) où ne vous attendra pas “Coluche, l’histoire d’un mec” avec un François-Xavier Demaison épatant dans le rôle du célèbre humoriste et fondateur des Restaurants de Coeur. Pour sa quatrième réalisation Antoine de Caunes ose et remporte tous les suffrages.

Près à être hanté comme il se doit avec un chef oeuvre du genre des années 2000. A 20h45 sur RTL9, retrouvez une Nicole Kidman plus glaçante que jamais dans “Les Autres”, un film d’horreur/thriller fantastique transcendant !

Attention à la tombée de la nuit soit à 22h30 sur Paramount Channel, un vampire des Caraïbes joué par Eddie Murphy tentera de trouver sa semblable et la séduire dans “Un Vampire à Brooklyn”. Intelligence, humour et effroi. A ne pas louper !

Ne loupez pas également à 23h16 sur TV5 Monde, le drame franco-sénégalais : “Wùlu”. L’histoire, “Ladji a 20 ans. Il travaille dur comme apprenti-chauffeur à Bamako. Lorsqu’on lui refuse une promotion qu’il estime avoir largement méritée, il décide de contacter Driss, un dealer de drogue, qui lui doit une faveur. Il va alors plonger dans dans l’univers du trafic de cocaïne…

Mardi 23 juin :

Ne loupez pas Ted à 20h45 sur RTL9. Cette comédie a fait 1,3 millions d’entrées en France, un pur régal. Imaginez-vous vivre depuis 25 ans avec votre ours en peluche, venu à la vie par magie. Ah oui un nounours, Obsédé sexuel, toxico et désopilant !

Un road-movie psychologique face à la mort à 20h40 sur Paramount Channel : “The Hit : le tueur était presque parfait”. Retrouvé dix ans après par ses anciens complices contre lesquels il a témoigné, un gangster qui vivait caché dans un petit village espagnol est enlevé par des tueurs à gages chargés de l’exécuter.

Mercredi 24 juin :

“Galaxy Quest”, une Comédie SF à 14h55 sur Paramount Channel. C’est un hommage presque parodique à « Star Trek » avec l’épatante Sigourney Weaver de la saga d’« Alien ». Un vrai régal !

George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube dans un film de guerre ? Cela s’est produit en 1999 dans “Les rois du désert”, diffusé à 20h45 sur RTL9 ! Le pitch, “A la fin de la guerre du Golfe, l’odyssée de quatre pieds nickelés de l’armée des États-Unis qui, partis sur la piste d’un trésor koweitien aux mains des Irakiens, finissent par se faire les champions d’un peuple laissé-pour-compte.” Une valeur sûre à la satire féroce !

Vous aimez Wesley Snipes et les cascades de haute voltige ? Zappez sur Paramount Channel et retrouvez à 20h40 “Drop Zone”. Un policier, suspendu, mène son enquête solo. Il infiltre un groupe de voltigeurs d’élite, qu’il croit coupables de vols et de meurtres.

Un western de vampires de 1987 cela vous tente ? “Aux frontières de l’aube” suivra à 22h15 sur le même canal (52), réalisé par Kathryn Bigelow, première femme à recevoir l’Oscar du meilleur réalisateur pour Démineurs en 2010.

On termine sur une très bonne note avec “3h10 pour Yuma” à 22h40 sur RTL9. Russell Crowe et Christian Bale dans un Western réussi, c’est rare. James Mangold revisite un classique des années 50 et ne lésine pas sur l’action et la psychologie !