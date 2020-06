Totalement fibrés : Des nouveautés arrivées chez Free et à venir, quel futur pour le forfait Série Free ? etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour ce nouveau numéro, nous revenons sur les nouveautés lancées par Free cette semaine et les précisions sur la future application de Free pour diffuser la Ligue 1. Nous nous interrogeons sur l’intérêt du forfait intermédiaire “série Free”, qui change chaque semaine, ou veut en venir l’opérateur ? Et nos rubriques habituelles, le UP and Down, l’instant test, etc.

Bon visionnage !

Pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox.