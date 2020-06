Bouygues Telecom augmente la facture de certains abonnés, en leur proposant une formule moins intéressante que sa promo du moment

Un grand classique ces derniers temps. Bouygues Telecom tente d’augmenter la facture de certains abonnés en contrepartie d’enrichissements sur leur forfait mobile. L’opérateur leur propose toutefois moins intéressant qu’avec la promotion du moment.

L’association de consommateurs UFC-Que Choisir le rappelait dernièrement. Les forfaits mobiles à vie n’existent pas et les consommateurs ayant profité d’une bonne promotion ne sont pas à l’abri d’une tentative d’enrichissement par la suite pour faire augmenter la facture mensuelle.

En voici d’ailleurs une nouvelle, remarquée par un abonné disposant d’un forfait B&You Série Spéciale à 9,99 euros par mois pour 30 Go de data en France, dont 5 Go utilisables depuis l’UE et les DOM. Jusqu’au 26 juillet, l’abonné profite ainsi d’un cadeau, à savoir 30 Go de data supplémentaires depuis la France. À partir du 27 juillet, son forfait passe de 9,99 euros à 12,99 euros par mois en contrepartie d’enrichissements de la data en France (60 Go au lieu de 30 Go) et pour la partie roaming (8 Go au lieu de 5 Go).

L’enrichissement n’est pas intéressant en soi pour l’abonné dont la consommation data a évolué entre temps, et peut être refusé dans le cas contraire. Il est juste dommage que l’opérateur ne propose pas un enrichissement au même niveau que sa promotion du moment, à savoir 60 Go et 10 Go pour 11,99 euros par mois.