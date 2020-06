Totalement fibrés : Free prend de l’avance sur la fibre et la 4G+, les offres internet avec téléviseurs intégré, une bonne affaire ? etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour ce nouveau numéro, qui est l’occasion du retour de Max sur le plateau, nous faisons le point sur l’avance prise par Free sur plusieurs points, sans oublier quelques retards. On décide ensuite de débattre de ces nouvelles offres proposées par Bouygues et SFR, avec un téléviseur intégré, est-ce vraiment une si bonne affaire ? Et bien sûr, vous retrouverez toutes vos rubriques habituelles, nos tests et astuces etc.

Bon visionnage !

