Free Mobile : nouvelle promo sur un smartphone intéressant dans la boutique en ligne

La boutique en ligne de Free Mobile a été mise à jour et une promo exceptionnelle de 100€ est proposée sur le Huawei Nova 5T.

Contrairement aux Huawei P40, ce modèle propose encore les services de Google et des performances attrayantes, d’autant plus une fois passé sous la barre de 300€ grâce à la réduction proposée sur le site web de Free Mobile. Après avoir bénéficié d’une promo de 80€, Free rend le smartphone plus abordable avec une promo de 100€. L’occasion pour les fans de Huawei craignant d’être privés du Play Store d’être rassurés avec un modèle possédant une fiche technique solide.

Le Huawei Nova 5T est proposé à 299 € au lieu de 399€ pour un achat au comptant. Vous pouvez également vous le procurer en 4 fois sans frais, comptez 77€ à la commande, puis 3 fois 74€ sans frais. Il est également possible de l’acheter en 24 fois sans frais, pour une première commande de 107€ puis 24 fois 8€ sans frais.