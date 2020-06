Chaînes gratuites pour tous les abonnés Freebox : la sélection ciné à ne pas louper

Il n’y a pas que Netflix et Amazon Prime Video pour les fans de cinéma. Des films cultes et autres pépites n’attendent que vous toutes les semaines sur les Freebox. Des chaînes incluses dans le bouquet basique méritent le coup d’oeil à l’instar de Paramount Channel (canal 52) et RTL9 (29) . Presque cinéphile, Univers Freebox vous souffle ses incontournables des prochains jours !

Vendredi : comédie horrifique et un film biographique

Tout aussi drôle, fou et frénétique que le premier. “Evil Dead 2″ pour vous servir à 20h40 sur Paramount Channel. Un film d’horreur délirant. Une cabane isolée en pleine forêt et deux amoureux de retour 4 ans après et des forces démoniaques !

Suivra à 22h15 toujours sur Paramount Channel, “Le dernier empereur” de Bernardo Bertolucci à 20h40 sur Paramount Channel. Plongez malgré quelques largesses dans la vie du dernier empereur Pu Yi de Chine. De 1908, où il monte à trois ans sur le trône impérial à 1967, la fin de sa vie où il devient jardinier du parc botanique de Pékin, en passant par la révolution chinoise durant laquelle il est rééduqué.

Samedi : action, vampirisme et Laura Smet

Terrorisme, prise d’otages, suspense en plein ciel et rebondissements, on connaît mais quand Wesley Snipes prend la relève de Will Smith, cela mérite le détour. A 20h45 sur RTL9, laissez-vous tenter par “Passager 57”.

Un western de vampires de 1987 cela vous tente ? “Aux frontières de l’aube” sera diffusé à 20h40 sur Paramount Channel, réalisé par Kathryn Bigelow, première femme à recevoir l’Oscar du meilleur réalisateur pour Démineurs en 2010.

Dans la même thématique suivra à 22h35 sur le même canal “Un Vampire à Brooklyn”. Un vampire des Caraïbes joué par Eddie Murphy tentera de trouver sa semblable et la séduire. Intelligence, humour et effroi. A ne pas louper !

A 23h07 sur TV5 Monde (canal 70) un téléfilm français sur la réinsertion de 2017, Prix de la Meilleure Fiction et prix de la critique Isabelle-Natav au 19e Festival de Luchon. Découvrez “La bête curieuse” avec Laura Smet, intense dans le rôle d’une femme qui cherche à se racheter.

Dimanche : humour potache et corruption

La comédie policière “Starsky et Hutch” de 2004 avec Ben Stiller, Owen Wilson, à 15h55 sur RTL9. De la nostalgie des 70s, de l’humour un peu débile qu’affectionne le duo, de l’action, un bon divertissement.

Les imperfections du système judiciaire américain, et la corruption régnant au sein de l’administration abordées sans concession dans le film policier “Dans l’ombre de Manhattan” à 22h40 sur Paramount Channel. Le pitch, un jeune substitut du procureur de New York se voit confier l’instruction d’une délicate affaire : l’arrestation d’un dealer au cours de laquelle son propre père a été gravement blessé.

La semaine prochaine : deux téléfilms français séduisants et un thriller bodybuildé

Lundi 15 juin :

“Les aventures d’un homme invisible” à 20h40 sur Paramount Channel. Un film de science fiction mal-aimé très injustement de 1982 aux effets spéciaux étonnants qui embarque dans “les mésaventures d’un golden boy, devenu invisible à la suite de l’explosion d’un laboratoire et traqué par un agent de la CIA qui veut faire de lui un cobaye à des fins militaires.”

Vous préférez une production française ? Cela tombe bien à 21h, vous attend “Une mère” sur TV5 Monde (canal 70), Mathilde Seigner donne le meilleur d’elle-même dans le rôle d’une mère célibataire soutenue par son ex-amant, tentant de remettre sur le droit chemin son fils, un adolescent délinquant.

A 22h30 sur RTL9, retrouvez l’imagination folle des scénaristes de “Destination Finale 5”, cet opus ne révolutionne pas la saga mais fera sourire les amateurs du genre. Du gore avec une dimension comique !

Mardi 16 juin :

Un drame réaliste bien interprété qui se penche sur le douloureux problème de l’adoption. A 20h40, retrouvez “Les chemins de l’amour” sur Paramount Channel. A l’affiche de ce film de 1995, Jessica Lange, Halle Berry, et Samuel L Jackson. Le pitch : un bébé afro-américain, abandonné par sa mère dépendante au crack, est adopté par un couple de blancs. Sept ans plus tard, la mère biologique découvre que son enfant est toujours vivant et décide de le récupérer.

A 23h04 sur TV5 Monde, “Le rêve français”, un téléfilm dramatique de 2017 réalisé par Christian Faure. L’histoire se fonde sur les conséquences de la création en 1963 du Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer. Cette année-là, la fermeture des industries sucrières entraîna un chômage dans les DOM. De nombreux habitants des départements d’Outre-mer ont alors essayer de refaire leur vie en Métropole.

Mercredi 17 juin :

Un thriller bodybuildé avec Angelina Joly et James McAvoy. A 20h45 sur RTL9, prenez-en plein les yeux sans vous prendre la tête dans “Wanted : choisis ton destin”, transposition ciné d’une BD. De l’action tous azimuts, on se régale même si le scénario ne bouscule pas !

La vive trépidante d’un présentateur de la météo de Los Angeles avec l’humoriste et acteur Steve Martin, vous aimerez ou vous détesterez en tout cas “Los Angeles Story” à 20h40 sur Paramount Channel. Une chose est sûre, cette comédie ne vous laissera pas indifférent !