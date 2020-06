Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 132

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Quand Free rejette la faute sur les serveurs d’Activision !

Bonjour, les serveurs activision quand 15 millions de joueurs DL la maj en même temps ˆˆ Free (@free) June 11, 2020

On cherche encore les points communs !

On est d’accord que la #PS5 ressemble a une freebox delta vite fait pic.twitter.com/rNkMWYIzhN Fousseynibah.x (@FousseyniBah6) June 11, 2020

Heureusement des internautes performent au jeu des ressemblances. La Playstation 5 et la Xbox Séries X ne sont pas épargnées

Un immeuble à connecter !

Best forced perspective pic ever ! pic.twitter.com/SAPp3x8u0S Jason as a Service (JaaS) (@eckmeister) June 6, 2020

Les fans de foot comprendront !