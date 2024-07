LFP : la finalisation des droits télévisuels de la Ligue 1 approche

Le 25 juillet dernier, la majorité des matches de Ligue 1 a été attribuée à DAZN pour un montant de 400 millions d’euros par saison, couvrant le cycle 2024-2029.

La Ligue de football professionnel (LFP) devrait finaliser complètement le dossier des droits télévisuels de la Ligue 1 ce mercredi, avec un conseil d’administration convoqué en fin d’après-midi pour la finalisation des négociations sur les droits audiovisuels de la Ligue 1.

Contexte et importance de l’accord avec DAZN

L’accord avec DAZN représente une étape majeure pour la diffusion de la Ligue 1, garantissant une large couverture médiatique et une stabilité financière pour les clubs sur la période 2024-2029. Cet investissement conséquent souligne l’attractivité croissante de la Ligue 1 sur la scène internationale et son potentiel commercial.

Négociations avec beIN Sports

Depuis une semaine, la LFP est engagée dans des discussions avec beIN Sports pour la vente du dernier lot, comprenant la meilleure affiche ou le deuxième choix une semaine sur deux. beIN Sports, chaîne franco-qatarienne, a proposé une offre de 100 millions d’euros par saison. Cette offre inclut une grande partie dédiée à la diffusion des matches et 20 % consacrés au sponsoring. Les négociations ont bien progressé ces derniers jours, avec les deux parties exprimant un optimisme quant à une conclusion rapide et satisfaisante. Cette collaboration avec beIN Sports pourrait offrir une visibilité supplémentaire et diversifiée pour les fans de football, enrichissant ainsi l’offre audiovisuelle de la Ligue 1.

Avec la finalisation imminente des négociations, la LFP s’apprête à entrer dans une nouvelle ère de diffusion pour la Ligue 1. L’accord avec DAZN, complété par le potentiel partenariat avec beIN Sports, promet une couverture médiatique étendue et diversifiée, bénéfique pour les clubs, les sponsors et les fans.

Source : L’Equipe

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox