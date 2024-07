Spotify revient sur sa décision : les paroles à nouveau disponibles pour les comptes gratuits

En 2021, Spotify a introduit les paroles pour une grande partie de sa bibliothèque musicale, grâce à son partenariat avec MusixMatch. Initialement, cette fonctionnalité était disponible pour tous les utilisateurs, qu’ils aient un compte gratuit ou payant.

Cependant, en mai dernier, Spotify a lancé un test visant à restreindre cette fonctionnalité aux abonnés payants, limitant les utilisateurs gratuits à trois affichages de paroles par mois. Ce changement a rapidement suscité l’indignation parmi les utilisateurs gratuits, qui se sont sentis privés d’une fonctionnalité qu’ils considéraient comme acquise. Le but de cette expérimentation pour Spotify était d’encourager les utilisateurs à passer à un abonnement payant, facturé 11,12 € en France en raison de la taxe sur le streaming.

Malgré ces intentions, l’expérimentation n’a pas été concluante. Face à la réaction négative des utilisateurs et probablement à l’échec de l’incitation à souscrire un abonnement payant, Spotify a décidé de faire marche arrière. Les paroles sont ainsi revenues pour tous les utilisateurs, sans aucune restriction.

Un changement de cap stratégique

Cette décision s’inscrit dans un changement de stratégie plus large de Spotify concernant son abonnement gratuit. Lors de la présentation des derniers résultats financiers de l’entreprise, le CEO Daniel Ek a exprimé la volonté de renforcer l’attrait de la formule gratuite. Il a annoncé que de nouvelles améliorations seraient prochainement intégrées pour enrichir l’expérience utilisateur. « D’autres améliorations supplémentaires seront intégrées à notre expérience gratuite dans les mois à venir », avait-il alors déclaré. Le retour des paroles pour tous semble être une première étape dans cette direction.

Une approche agile et évolutive

Un porte-parole de Spotify a précisé à Engadget que l’entreprise est constamment en train de tester et d’ajuster ses fonctionnalités. « Chez Spotify, nous sommes toujours en train de tester et d’itérer. Cela signifie que la disponibilité de nos fonctionnalités peut varier d’un niveau à l’autre, d’un marché à l’autre et d’un appareil à l’autre », a-t-il expliqué. Spotify a également confirmé que les paroles seraient disponibles pour tous les utilisateurs à l’échelle mondiale dans les semaines à venir.

Source : Engadget

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox