Spotify se prépare à lancer un abonnement HiFi bien plus coûteux

Spotify, le leader mondial du streaming musical, est sur le point de dévoiler un nouvel abonnement significativement plus cher que ses offres actuelles.

Après plusieurs augmentations de prix successives, la plateforme s’apprête à introduire un palier d’abonnement permettant d’accéder à la qualité audio HiFi. Daniel Ek, le PDG de Spotify, a confirmé cette nouvelle lors d’une séance de questions/réponses avec les investisseurs, rapportée par The Verge. “L’objectif est d’offrir une version bien meilleure de Spotify”, a-t-il déclaré. Cependant, cette amélioration aura un coût : “Pensez à quelque chose de l’ordre de 5 dollars de plus que le niveau premium actuel,” a précisé Ek.

En France, où l’abonnement Premium de Spotify est actuellement proposé à 11,12 euros par mois, cette nouvelle offre pourrait donc se situer entre 16 et 17 euros par mois.

Une longue attente pour la qualité HiFi

La promesse de la qualité HiFi chez Spotify n’est pas nouvelle. La plateforme avait initialement évoqué cette possibilité il y a plus de trois ans. Pendant ce temps, ses concurrents comme Apple Music, Amazon Music et Deezer ont lancé leurs propres offres HiFi sans coût supplémentaire.

Des fonctionnalités supplémentaires pour justifier le prix

Pour justifier ce coût additionnel, Spotify pourrait inclure plusieurs fonctionnalités supplémentaires pour les amateurs de musique sans perte. Parmi ces options, on pourrait trouver l’accès à des livres audio, des outils d’intelligence artificielle pour la création de playlists personnalisées, et des améliorations dans la compréhension des goûts des utilisateurs. Daniel Ek estime qu’une “bonne partie” des 246 millions d’abonnés de Spotify souhaitent une version améliorée de la plateforme. Il vise spécifiquement les grands mélomanes et promet “plus de flexibilité dans la façon dont ils utilisent Spotify.”

Aucune date de lancement annoncée

Malgré ces annonces, aucune date de lancement précise n’a encore été communiquée. La question demeure de savoir si Spotify réussira à convaincre ses abonnés de payer davantage, surtout face à la concurrence féroce d’Apple et Amazon, et à une situation financière relativement précaire.

En conclusion, Spotify se prépare à offrir une qualité HiFi longtemps attendue, mais à un prix qui pourrait dissuader certains utilisateurs. La plateforme devra donc prouver la valeur ajoutée de cet abonnement premium pour réussir ce pari ambitieux.

Source : BFM

