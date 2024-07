Amazon annonce enfin l’amélioration de l’interface de Prime Video sur tous les appareils compatibles, dont les Freebox

Une toute nouvelle interface et de nouveaux outils sont actuellement déployés par Amazon pour son service de streaming.

La plateforme SVOD d’Amazon aura bientôt 10 ans et elle a été régulièrement critiquée pour son interface désagréable et peu intuitive. Le géant américain entend régler cela avec une nouvelle mise à jour déployée sur tous les appareils compatibles, même les plus anciens. Son déploiement est progressif et doit s’étendre sur quelques semaines, elle devrait donc arriver sur les Freebox compatibles avec Prime Video. A cette heure la nouvelle intérface n’a cependant pas encore été déployée.

Le but est de rendre l’interface plus intuitive et permettre ainsi de trouver plus facilement vos programmes inclus dans votre offre. Cela se fera notamment grâce à une nouvelle barre de navigation, qui inclura des onglets comme “Accueil”, “Films” ou “Sports et même on onglet “Prime” qui regroupera tous les contenus directement inclus dans l’abonnement de base d’Amazon, sans achat supplémentaire nécessaire.

Les abonnés pourront savoir de quel service un contenu apparaissant dans le carrousel provient, avec les logos de Prime, de Max ou encore de Paramount+ qui apparaitront sur la vignette du contenu en question. Ils verront également le pictogramme d’un panier jaune pour les titres nécessitant un paiement supplémentaire. Amazon entend également utiliser l’IA générative pour recommander des contenus sur Prime Video, assurant que “les améliorations apportées aux fonctions de personnalisation, créées à l’aide de l’IA générative, permettront de trouver plus facilement les contenus les plus pertinents pour vous“.

Amazon Prime est inclus dans les abonnements Freebox Ultra et Delta, mais également offert pendant 6 mois aux abonnés Pop et Révolution. Il est également disponible en option pour 6.99€/mois.

