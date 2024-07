Après la perte de leurs fréquences sur la TNT, C8 et NRJ12 vont-elles pouvoir survivre sur les box ?

Ainsi que nous vous le rapportions ce matin, les fréquences détenues par C8 et NRJ12 sur la TNT n’ont pas été renouvelées. Ces deux chaînes vont donc disparaître de la TNT, mais cela ne signifie pas forcément leur arrêt définitif. En effet, elles peuvent tout à fait perdurer en dehors des fréquences attribuées par l’ARCOM et continuer leur diffusion sur les box des opérateurs et le satellite, entre autre. Mais est-ce que ce sera leur choix ?

La perte des fréquences TNT est un coup dur pour NRJ12, mais surtout pour C8, qui est la seule “grande chaîne” gratuite du groupe Canal+ et qui est suivie par un public fidèle, en particulier les émissions de Cyril Hanouna comme TPMP. Canal+ a beaucoup investi dans cette chaîne, avec des contrats de long terme signés avec certains producteurs et animateurs et pourrait donc choisir de continuer sa diffusion sur les box. Ce choix dépendra de l’audience qu’elle peut espérer s’il n’y a plus de diffusion sur la TNT.

La télévision numérique terrestre représente le mode de réception exclusif de près de 20 % des foyers, et demeure un mode de diffusion de la télévision essentiel pour le public, explique l’ARCOM. Dans leur ensemble, les chaînes de la TNT constituent l’offre la plus structurante du paysage audiovisuel français : elles représentent actuellement plus de 90 % de l’audience totale de la télévision.

Si C8 devait continuer à émettre, elle verrait donc son audience baisser d’au moins 20 %, sachant que cette part des Français qui ne disposent que de la TNT, sont également ceux qui regardent le plus le petit écran.

Mais la perte de 1/5 de l’audience n’est pas le seul problème pour C8. En effet, même si la chaîne continuait ses programmes sur les box et autres services audiovisuels, elle perdrait également son canal 8 sur la zaplist, puisqu’une des nouvelles chaînes viendra la remplacer. Elle se retrouvera donc, au mieux, à la 28ème place sur Freebox TV et les autres bouquets des opérateurs. Or le numéro de canal est un enjeu crucial pour les chaînes TV puisque plus il est élevé , moins les téléspectateurs vont zapper dessus.

C8, et dans une moindre mesure NRJ12, peuvent donc continuer leurs programmes, mais si c’est le cas, leur budget devra être revu largement à la baisse proportionnellement à la baisse d’audience. Une autre solution pour ces chaînes serait de déposer un recours auprès de l’ARCOM, comme vient déjà de le faire la chaîne Le Media qui a, elle aussi, été recalée.

Enfin, Canal+, qui possède également la chaîne CSTAR, dont la férquences a, elle, été renouvelée, et le groupe NRJ, qui possède également Chérie 25, pourraient choisir de rapatrier une partie des programmes de C8 et NRJ12 sur leurs chaînes secondaires.

