Cdiscount Mobile lance deux forfaits en série limitée à 60 Go et 100 Go

Le doublé ! Cdiscount propose deux nouvelles promos sur ses forfaits mobiles.

Le MVNO a lancé deux forfaits “Immanquables”, l’un proposant 60 Go pour 4.99€/mois pendant six mois pour repasser à 14.99€ ensuite et l’autre, pour les plus gourmands, avec 100Go de data pour 9.99€/mois pendant un an (avant de retourner à 20€ par mois). Tous deux sont proposés jusqu’au 16 juin inclus.

Les deux forfaits proposent les appels, SMS et MMS illimités en France, dans l’UE et dans les DOM ainsi qu’une enveloppe data de 5Go valable en Union Européenne et dans les DOM. Lors de la commande, il faudra compter 10€ de frais supplémentaires pour l’envoi d’une carte SIM.