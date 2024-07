Orange teste une nouvelle innovation pour diviser par 10 la consommation énergétique de ses serveurs

Les data centers d’Orange doivent être refroidis quand la température grimpe et l’opérateur historique essaie une nouvelle technologie pour consommer beaucoup moins d’énergie.

Une innovation en test actuellement dans les centrals télécom de Ramonville, Nantes, Mimiza et Perpignan d’Orange pourrait bien s’étendre à l’ensemble de ses installations à l’avenir. Depuis le mois d’avril, l’opérateur teste ainsi un nouveau système combinant deux méthodes de “free cooling”, c’est à dire d’injection d’air extérieur filtré et un refroidisseur adiabatique indirect utilisant l’évaporation pour rafraîchir l’air.

Un refroidissement indispensable puisque “la température peut facilement monter et sans système de refroidissement, nous serions dans l’obligation d’appeler les pompiers. Ce serait insoutenable“, explique Boris Rigaud, ingénieriste chez Orange. En plus d’être efficace, ce dispositif a divisé par dix la consommation d’énergie du site, soit une économie de 16 tonnes de CO2 par an, tout en évitant les émissions de gaz à effet de serre des climatisations plus traditionnels.

Source : La Dépêche

