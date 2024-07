Canal+ envoie à un mail à ses abonnés pour leur offrir 10 chaînes Eurosport pendant les JO 2024

Après avoir lancé cette semaine un nouveau plan de service intégrant de nombreuses chaînes Eurosport donc une en 4K, Canal+ en met 10 en clair jusqu’au 12 août pour ses abonnés.

A seulement 8 jours avant le début des JO de Paris, Canal+ gâte ses abonnés. Dans un courriel actuellement envoyé à ses clients, la filiale de Vivendi annonce : “Pour l’occasion, et parce qu’on veut vous faire plaisir, on vous fait profiter des chaînes Eurosport sans frais supplémentaires pendant toute la durée de la compétition.”

Dans le détail, 10 chaînes Eurosport dont une 4K-UHD seront en clair du 26 juillet jusqu’au 12 août prochain. “Après cette date, vous n’aurez plus accès aux dites chaînes, et votre abonnement initialement souscrit se poursuivra dans les mêmes conditions de durée et de tarif”, précise le mail. Au programme, des émissions spéciales, 19 jours de compétition, 32 sports dont 4 nouveaux, 329 épreuves et plus de 3800 heures de live.

En parallèle, certains abonnés Canal+ bénéficient depuis le 11 juin du service de streaming Max inclus dans leur offre, lequel est issu du même groupe que Eurosport, à savoir Warner Discovery. L’intégralité des Jeux Olympiques de Paris sera aussi exceptionnellement accessible à l’ensemble des abonnés de la plateforme. L’option sport (5€) leur est donc offerte pendant la période des JO afin d’accéder à tout le contenu Eurosport (chaînes Eurosport 1 et 2 et l’ensemble des flux du player).

