Fibre optique : le président d’Infranum critique l’inertie des politiques et propose des solutions pour raccorder 450 000 foyers difficiles

Alors que le rythme des déploiements continue de ralentir depuis plus d’un an, Philippe Le Grand, président de la fédération Infranum regroupant de nombreux acteurs de la fibre, demande à ce qu’une “stratégie nationale” soit mise en oeuvre.

Si 87% des locaux sont raccordables à la fibre, le déploiement ralentit et cela inquiète de nombreux acteurs de la fibre optique d’autant que le gouvernement ne s’en occupe pas vraiment au goût de Philippe Le Grand. Avec le climat politique actuel, les décisions politiques autour du numérique sont au point mort.

Une “inertie” qui impacte les débats et le fait que Marina Ferrari ait été nommée il y a a peine plus de quatre mois au post de ministre chargée du Numérique n’a rien de rassurant. Selon le président d’Infranum, la ministre “n’a pas eu le temps de s’imprégner des sujets importants“.« Désormais, le flou le plus total sur la suite nous inquiète beaucoup » ajoute-t-il. Le plan France THD a subit une coupe budgétaire de plus de 150 millions d’euros, rendant difficile de financer le raccordement des logements les plus difficiles. Pour Philippe Le Grand, 450 000 foyers vivant dans les zones les plus isolées n’auront jamais accès à la fibre optique si la situation n’évolue pas.

Il appelle ainsi de ses vœux la création d’une société d’investissement dédiée à ces zones complexes qui« serait adossée à un prélèvement de quelques centimes sur chaque ligne de fibre optique en France », pour ainsi récolter 1.5 milliard d’euros au total et ainsi financer le déploiement des prises complexes. Le projet est en travaux depuis plus d’un an et demi, presque tous les opérateurs d’infrastructures ont donné leur aval, mais certains acteurs bloquent encore l’initiative. Seule “une décision politique” pourrait débloquer la situation.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox